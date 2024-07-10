أعمال مستحبة أثناء صيام يوم عاشوراء.. اعرفها

صيام يوم عاشوراء من العبادات التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وواظب عليها الصحابة الكرام من بعده، وذلك لما ذلك اليوم من فضل كبير وعظيم، كونه يكفر ذنوب السنة التي قبلها، وهناك أعمال وعبادات يستحب فعلها أثناء هار يوم عاشوراء.

الأعمال المستحبة أثناء صيام يوم عاشوراء

وحول الأعمال المستحبة أثناء صيام يوم عاشوراء، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف إنَّ صيام عاشوراء سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، متابعًا أنَّه من المستحب القيام بعدد من العبادات والطاعات التي تزيد من الأجر والثواب، لافتاً إلى أنّ تلك العبادات تتضمن صلاة النوافل، والاستغفار، وذكر الله عز وجل، وقراءة القرآن، والدعاء، وبر الوالدين، والصدقة، ومساعدة المحتاج».

حكم صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية إنَّه إذا وافق يوم عاشوراء يوم جمعة، فصيامه مشروع بلا كراهة؛ لأن نيَّة الصائم صوم عاشوراء لا الجمعة، ولأن النهي عن صوم يوم الجمعة مخصوصٌ بما لم تكن للإنسان عادة كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا، أو وافق صومًا واجبًا أو مندوبًا.

حكم صيام يوم عاشوراء وفضله

ووفق دار الإفتاء فإنَّ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب السَّنَة التي قبله؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري.