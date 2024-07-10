«قصور الثقافة» تنظم ورشة للدراسات السينمائية مجانا في الإسكندرية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، دورة تدريبية للدراسات السينمائية المتخصصة ضمن مشروع «ابدأ حلمك» السينمائي، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس المقبل 18 يوليو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية

وتتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما بمجالات السيناريو، التصوير، المونتاج، التمثيل، والإخراج، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين منهم الدكتور أشرف محمد، الدكتور أشرف راجح، الدكتور ضياء الدين جابر، مدير التصوير الدكتور حسين بكر، السيناريست عصام حلمي، والمونتير حسام المحفوظي، وغيرهم.

موعد بدء الدورة السينمائية

الورشة تقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجانا للرواد وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ويتاح التسجيل بالدورة التدريبية يوم الأربعاء يوليو وحتى تاريخ الانعقاد.

تأتي فعاليات الورشة التدريبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.