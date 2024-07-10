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وزير الشؤون النيابية: الإعلام قناة اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن

كتب:

ولاء نعمه الله
03:11 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الصحافة لها دور مهم وتنويري في تشكيل وعي المواطنين، مثمناً أهمية تشجيع الصحفيين ووتقدير أعمالهم بمنحهم جوائز في مجالات مختلفة، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للوطن في مجال نشر الفكر المستنير، ويعد قناة اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطنين، وذلك خلال كلمته في احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية

حضر الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والأستاذ خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، والسيد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين، والأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، وعدد من المسئولين والكتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.