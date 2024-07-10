وكيل «الصحفيين»: «المتحدة» تؤدي دورا وطنيا في غرس قيم الانتماء للوطن

قال حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، إن الشركة المتحدة ونقابة الصحفيين مؤسستان وطنيتان كبار يقومان على بناء الوعي لدى الشعب المصري فضلا عن الارتقاء بالإنسان المصري، مشيرا إلى أن الصحافة والإعلام هما أساس تقديم رسائل توعوية تؤدي إلى غرس مزيد من قيم الانتماء إلى هذا الوطن.

أهمية دور كلا من المتحدة والنقابة

وأكد «الزناتي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أهمية الأدوار التي تلعبها المتحدة والنقابة في تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنافس بين المؤسستين بل تعاون وتنسيق، متمنيا حدوث مزيد من التعاون والبناء بينمها من أجل الارتقاء بالعملية الصحفية والإعلامية في مصر.

العمل لصالح الدولة المصرية

وتابع: «الجميع يقوم بدوره، والمصلحة النهائية ستكون لصالح بلدنا العزيز مصر»، موضحا أن التعاون والتضافر بين الشركة المتحدة ونقابة الصحفيين يصب في مصلحة المشاهد والقارئ المصري.

وأشار، إلى أن الكثير من القائمين على العملية الإعلامية في المتحدة هم ينتمون إلى الأسرة الصحفية بنقابة الصحفيين، إذ يكونون الأكثر خبرة في المسألة المرتبطة بالقائم بالاتصال والمتلقين، وهذا التعاون على المستوى الإعلامي والصحفي سيؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة.