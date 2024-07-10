عمار: إنقاذ «المتحدة» زميلة بـ«الصحفيين» أكبر هدية قدمتها لأبناء المهنة هذا العام

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، إنه فخور بما تقدمه الشركة المتحدة لنقابة الصحفيين والإعلام المصري، إذ حكى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين خلال حفل توزيع جوائز النقابة، الدور العظيم الذي قامت به الشركة المتحدة في إنقاذ حياة زميلة تعرضت لحادث مأساوي وتطلب إنقاذ حياتها تركيب جهاز للقلب والرئة بتكلفة مادية تتجاوز المليون جنيه.

وأوضح، أن نقيب الصحفيين أرسل رسائل لكافة أجهزة الدولة، وشركاء النقابة في الثانية صباحاً، وجاءه رد الشركة المتحدة بعد دقيقتين من إرسال الرسالة، بأن الشركة ستتحمل كل تكاليف علاج الزميلة، وستتحمل أيضاً قيمة جوائر النقابة كاملة كما كان مقرر لها.

وواصل: «كل الشكر والتقدير لموقف الشركة النبيل، وربما يكون إنقاذ حياة الزميلة ونجاتها من الموت لرعاية أبنائها، أكبر جائزة قدمتها الشركة المتحدة ونقابة الصحفيين لكل أبناء المهنة هذا العام».