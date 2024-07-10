تفاصيل منح دراسية ممولة بالكامل 2024 لطلاب الثانوية العامة.. هل تنطبق عليك الشروط؟

تقترب امتحانات الثانوية العامة 2024 من الانتهاء بعدما استمرت لأكثر من 25 يوما، ليكون آخر يوم بها هو 20 يوليو الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، ومن جهتها كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل وطرق الحصول على منح دراسية ممولة بالكامل 2024 من الجامعات الخاصة والأهلية.

منح دراسية ممولة بالكامل 2024 لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن هناك منحا دراسية ممولة بالكامل 2024 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي من الثانوية العامة سيتم الكشف عنها والإعلان عن مواعيد التقديم لها خلال الفترة المقبلة عقب صدور نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأشارت إلى أن أبرز المنح الدراسية الممولة بالكامل 2024 للطلاب، تتمثل في الآتي:

- المنح الدراسية الممولة بالكامل من الجامعة الأمريكية للطلاب بمختلف المدارس ووفقا للضوابط والقواعد يمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني.

- منح الجامعات الأهلية و يتم التقديم لها عبر الجامعات مباشرة وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية 2024

- منح الجامعات الخاصة سيتم الكشف عنها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 والتقديم لها عبر مكاتب رعاية الشباب في الجامعة

- منح الجامعات التكنولوجية للطلاب

- منح أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية

أبرز القواعد للحصول على المنحة الدراسية

- أن يكون الطالب من أوائل الثانوية العامة.

- أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيا ومن ذوي الظروف الاجتماعية الصعبة.

- ان يكون الطالب من المتفوقين في أحد المجالات الرياضية

- ضرورة أن يكون الطالب مستوفيا الحد الأدنى للالتحاق بالكلية

- هناك عدد من المنح الدراسية لأبناء الشهداء والطلاب الأيتام