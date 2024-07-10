تنسيق الجامعات 2024.. هل تم إلغاء التوزيع الجغرافي؟

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل في تنسيق الجامعات 2024 بمختلف القواعد الخاصة بتوزيع الطلاب على الجامعات الحكومية سيتم وفقًا لقواعد العام الماضي فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، وأنه لا تعديل في القواعد الخاصة بالتوزيع للكليات، موضحة أن ما تم إلغاؤه هو التوزيع الإقليمي فقط لكليات التمريض.

التوزيع الجغرافي للملتحقين بالكليات من طلاب الثانوية العامة 2024

َوأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس أنهى كافة الاستعدادت الخاصة بتنسيق الجامعات 2024 والتأكيد على الجاهزية التامة للمكتب وفروعه بالمحافظات، لاستقبال الطلاب للإجابة عن كافة استفساراتهم الخاصة بقواعد القبول والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات 2024

وفي السياق ذاته يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال الأيام المقبلة، اجتماعا هاما لمناقشة عدد من الضوابط والقواعد الخاصة بعملية القبول لطلاب الثانوية العامة 2024، وما يعادلها من شهادات في إطار التوجيهات المعمول بها في هذا الشأن.