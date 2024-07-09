مصروفات الجامعات الأهلية في المحافظات.. والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت مديريات التربية والتعليم عن تحديد مصروفات الجامعات الأهلية المختلفة في المحافظات من أجل تسهيل التقديم على طلاب الثانوية العامة، إذ يرغب الكثير منهم معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمصروفات خاصة بجامعات المنوفية والإسماعيلية والإسكندرية الأهلية وغيرها.

مصروفات الجامعات الأهلية 2024 في المحافظات

وحددت مختلف الجامعات مصروفات الجامعات الأهلية 2024 في المحافظات للطلاب الجدد من الثانوية العامة كالآتي:

- مصروفات جامعة بني سويف الأهلية: حددت الجامعة المصروفات الخاصة بها من أجل طلاب الثانوية العامة وجاءت من هنا

- مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية: يمكن للطلاب التعرف على كافة المصاريف الخاصة بمختلف الكليات والبرامج في الجامعة من هنا

- مصروفات جامعة المنوفية الأهلية: أتاحت الجامعة مصروفات الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة بعد فتح باب التقديم بها، ويمكن للطلاب معرفة كافة المعلومات عن المصاريف من هنا

- مصروفات جامعة الإسماعيلية الأهلية: يمكن للطلاب الحصول على كافة المعلومات والمصاريف العاصمة بالدراسة بالجامعة من هنا

- مصروفات جامعة المنصورة الأهلية: حددت الجامعة مصروفات الدراسة بها ويمكن معرفة كافة المصروفات من هنا

- مصروفات جامعة بنها الأهلية.. وحددت الجامعة مصروفات الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة من هنا

أوراق التقديم في الجامعات الأهلية

وحددت الجامعات أوراق التقديم في الجامعات الأهلية والتي جاءت كالآتي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة صورتين منها

- شهادة ميلاد الطالب وصور منها

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صور شخصية للطالب

- نموذج 2 جند لطلاب الذكور

- إيصال دفع المصروفات