نقيب الفلاحين: استصلاح 4 ملايين فدان بمشروعات قومية لزيادة الإنتاج الزراعي

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الدولة قد أعطت الأولوية للقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ما تحقق من توسع أفقي في الزراعة يعد إنجازًا فريدًا من استصلاح 4 ملايين فدان في مشروعات قومية ضخمة، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء.

مشروعات التوسع الرأسي تزيد من فرص الإنتاج الزراعي

وأوضح أن هذه المشروعات لم تكن متوقعة، وأن تحقيقها جاء نتيجة للجهود الكبيرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مشروعات التوسع الرأسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي، حيث ارتفعت إنتاجية فدان القمح من 18 أردبًا إلى 34 أردبًا في الوقت الحالي.

دعم الدولة للقطاع الزارعي في الريف المصري

وأضاف أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا في مجالات الأسمدة والتقاوي، إضافة إلى الجهود المستمرة لتوعية الفلاحين، مؤكدا أن مشروع «حياة كريمة» الذي تنفذه الدولة في الريف يهدف بشكل أساسي إلى تحسين أوضاع الفلاحين.