محمد الباز: «المتحدة» كيان وطني.. ودورها يتجاوز العمل الإعلامي

الباز: «المتحدة» كيان وطني.. ودورها يتجاوز العمل الإعلامي فقط

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على خطاب نقيب الصحفيين بالأمس وشكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتدخلها لإنقاذ حياة إحدى عضوات النقابة والتكفل برعايتها، قائلا: «شعرت بالفخر الشديد بما تقوم به الشركة المتحدة، فضلا عن امتناني للمسؤولين بها، وتقديرهم لقيمة الإنسان ودورهم في مساعدة كل من يحتاجهم طوال الوقت».

المتحدة كيان وطني

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن البعض ينظر للشركة المتحدة على كونها كيانا إعلاميا يمتلك صحفا وقنوات وإذاعات وتدير العمل الإعلامي، وإنما الأمر يتجاوز ذلك بكثير، متابعا: «نحن أمام كيان وطني لديه الكثير من المهام تتجاوز فكرة القيام بدوره الإعلامي فقط».

المتحدة تقدم الدعم لكل من يحتاجها

وتابع: «توجد بعض الحالات التي تحتاج إلى الدعم والمساندة سواء كان بنقابة الصحفيين أو لا، ولا تترد الشركة المتحدة أبدا في مسألة الوقوف بجوار الجميع، وهذه قناعة من إدارة الشركة بأن دوري يتعدى العمل الإعلامي إلى العمل المجتمعي العام».