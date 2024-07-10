البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية خدمة «الابن الشاطر» للتعافي من الإدمان

شهد البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية، احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة «الابن الشاطر»، وهي الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالإسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

فعاليات الاحتفالية

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة، الذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة، وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا.

ثم رحب نيافة الأنبا بافلي مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية بقداسة البابا شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة.

واختتم قداسة البابا بكلمة معبرًا عن سعادته بهذه الخدمة وعلّم قداسته الحضور 3 عبارات: «أنا حياتي غالية عند المسيح، أنا عندي إيمان قوي في المسيح، أنا عندي رجاء كبير في شخص المسيح».