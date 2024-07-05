البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة الإسكندرية

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص صليب حكيم، شيخ كهنة الإسكندرية، الذي توفي اليوم الجمعة.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها: «رقد في الرب شيخا وشبعان أياما الأب المبارك القمص صليب حكيم كاهن، كنيسة الشهيد مار جرجس بالحضرة بالإسكندرية، عن عمر قارب 91 سنة، بعد خدمة كهنوتية بلغت حوالي 55 سنة».

وولد الأب المتنيح في 5 ديسمبر 1933، وسيم كاهنا في 8 أكتوبر 1969 بيد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق، ونال درجة القمصية في 9 نوفمبر 1976.

وأضافت الكنيسة، في بيانها، أنه كان للأب المتنيح خدمة متميزة في مجال التعليم؛ إذ أصدر عدة كتب في مجالات اللاهوت والعقيدة والأسرة.

موعد صلاة التجنيز

ومن المقرر أن تقام صلاة تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الساعة الثالثة عصر اليوم، ويجري استقبال المعزين في القاعة الملحقة بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية، اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا هرمينا، الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الأب الفاضل القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسا.