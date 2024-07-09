البابا تواضروس يهنئ محافظ الإسكندرية الجديد بمنصبه (صور)

زار البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، مقر محافظة الإسكندرية، لتقديم التهنئة الفريق أحمد خالد بتوليه منصبه الجديد محافظًا للإسكندرية.

ووصل البابا مساء اليوم، إلى مبنى المحافظة وكان في استقباله والوفد المرافق الفريق أحمد خالد والمهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة.

البابا يهنئ المحافظ الجديد

وقدم البابا التهنئة للفريق أحمد خالد بتوليه منصب محافظ الإسكندرية متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، كما استمع لرؤية المحافظ الجديد للقضايا المتعلقة بمستقبل المحافظة.

ورافق البابا خلال الزيارة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.