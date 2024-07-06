البابا تواضروس يرسم 24 كاهنا جديدا للخدمة في مصر والمهجر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث سام 24 كاهنًا جديدًا للخدمة بمصر والخارج، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

كهنة جدد للداخل والخارج

ورسم البابا 16 كاهنًا لكنائس القاهرة و4 لكنائس المدن الجديدة وأربعة آخرين، بواقع كاهنٍ واحد لكل من إيبارشية المحلة الكبرى، وبوروندي (إفريقيا)، وآسيا، ونيوچيرسي بالولايات المتحدة والأمريكية.

وتحدث البابا في عظة القداس عن «استقامة الكهنوت»، مشيرًا إلى أنه سر مقدس وليس مجرد مهنة، هو إيمان مستقيم وحياة مقدسة، هدفه تمجيد الله وليس تحقيق الذات، وهو عمل سماوي ولكنه يتم على الأرض.

ولفت لعبارة أدبية تقول أن حرف الألف كان حرفًا عاديًّا لكنه حينما استقام جعلوه أول الحروف!، مؤكدًا أن خدمة الأب الكاهن يجب أن تكون مستقيمة من خلال أربعة صفات، تبدأ جميعها بحرف "أ" وهي:

1- الأبوة.

2- الأمانة.

3- الاجتهاد.

4- الاتضاع.

وشدد على ضرورة أن يحترس الكاهن من:

- إهمال أسرته.

- إهمال قيمة الوقت.

- أن النهاية أهم من البداية.