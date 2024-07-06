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البابا تواضروس يرسم كهنة جددا بالكاتدرائية المرقسية (بث مباشر)

كتب:

مريم شريف
10:25 ص | السبت 06 يوليو 2024
البابا تواضروس

البابا تواضروس

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط مشاركة عدد من المطارنة والأساقفة. 

رسامة كهنة جدد 

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس برسامة كهنة جدد خلال القداس الإلهي اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للخدمة في القاهرة وأفريقيا ووبلاد المهجر في إطار النمو الروحي للكنيسة. 

ووصل البابا تواضروس القاهرة عقب رحلة رعوية في الأسكندرية أجرى فيها أنشطة مكثفة حيث  قام بسيامة خمسة آباء كهنة جدد، أربعة منهم لكنائس الإسكندرية والخامس لخدمة الكرازة في آسيا، كرم عدد من الأوئل من أبناء المحافظة وألقى عظته الأسبوعية. 

ويسيم البابا عدد من الكهنة الجدد بالتزامن مع الأسبوع الآخيرمن صوم الرسل والذي هو صوم الخدمة وقد بدأته الكنيسة من يوم الاثنين 24 يونيو الماضي حتى 12 يوليو. 

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