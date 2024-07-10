جامعة أسيوط: حققنا مراكز متقدمة في تصنيف «QS» الدولي

عقد مجلس إدارة مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ اليوم الأربعاء؛ لمناقشة ومتابعة ما حققته الجامعة في مجالات التصنيف الدولي العالمي والإقليمي، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمقترحات التي من شأنها تحقيق تقدماً أفضل للجامعة فى مجال التصنيف.

مقترح بتنظيم مؤتمر دولي للتصنيفات الدولية

وخلال اجتماع المجلس، ثّمن «المنشاوي» جهود الجامعة، وما حققته من نجاح في إحراز مراكز متقدمة فى مجال التصنيفات العالمية؛ في إطار خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي، والنشر الدولي، ودعم الباحثين، وتشجيعهم على نشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليًا ذات معامل تأثير عال، إلى جانب النهوض بجودة مخرجات الجامعة البحثية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيدا بجهود أعضاء مكتب التصنيف الأكاديمي بالجامعة؛ لجهدهم المستمر والمتميز في نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية.

وذكر «المنشاوي»؛ أن الإجتماع تضمن استعراض ما حققته جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية والعالمية والإقليمية والمحلية، ومناقشة تفعيل وإعلان سياسات الجامعة تجاه بعض الموضوعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ومتابعة الخريجين وسوق العمل، وذوي الإحتياجات الخاصة، واقتراح تنظيم مؤتمر دولي للتصنيفات الدولية المختلفة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض الإصدار الأول لمجلة مكتب التصنيف الدولي، ومناقشة تحسين Visibility فى تصنيف ‏Webometrics، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي علي غرار كليه الطب.

جامعة أسيوط ضمن أفضل 15 جامعة في مصر

وشهدت فعاليات الجلسة تسليم «المنشاوي» شهادة «QS» العالمية، إلى الدكتور عمر ممدوح شعبان لإدراجها ضمن أفضل 15 جامعة مصرية في تصنيف «QS» العالمي.

ومن جانبه، استعرض «شعبان»، تقريرا حول أهم انجازات جامعة أسيوط في التصنيفات العالمية، والمعلنة في كافة المواقع الدولية المتخصصة الصادر في 2024، مشيرا إلى أن تصنيف «QS» العالمي يعتمد على عدة مؤشرات، وهي السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب الأجانب، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام.