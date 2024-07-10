محافظ أسيوط: المجمع التعليمي التكنولوجي يهدف لإعداد جيل مناسب لسوق العمل

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، وتضمن الافتتاح، عرضًا توضيحيًا عن المجمع قدمه الدكتور أحمد سعد مدير المشروع بأسيوط، وفيديو توضيحي للمرحلة الأولى يتضمن المباني والورش والمعامل في الأقسام المختلفة والأنشطة الطلابية.

الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي في مصر

وأكد «أبو النصر» أنّ المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي في مصر، ويهدف إلى إعداد جيل تكنولوجي متميز قادر على تحقيق متطلبات سوق العمل، مشيدًا بالإمكانيات التي يتمتع بها المجمع من «معامل وورش وقاعات دراسية هائلة»؛ كما أنه يوفر بيئة تعليمية متميزة لطلابه.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، دور صندوق تطوير التعليم في تقديم الدعم والمساعدة في المشروعات الرائدة والمبتكرة التي تسهم في تطوير التعليم لمواكبة كل التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة وتحديات سوق العمل وتوفير احتياجاته من المهارات والكفاءات البشرية القادرة على الإبداع والابتكار ودعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إعداد خريجين يساهمون في تحقيق رؤية مصر 2030

وأضاف الدكتور أحمد سعد مدير المشروع بأسيوط أنّ المشروع حظي بدعم بنك التنمية والتعمير الألماني KFW؛ مشيرًا إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تحظى بها الكلية من أجل تحقيق رسالتها لإعداد خريجين يساهمون في تحقيق رؤية مصر 2030، متطلعًا إلى المرحلة الثالثة من المشروع لاستكمال مكوناته.