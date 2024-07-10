مدير مكتبة الإسكندرية يبحث التعاون مع منتدى «النمو الأخضر»

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، وفداً من كبار الباحثين المشاركين في المنتدى العربي للاقتصاد الدائري والنمو الأخضر، والذي يُعقد في المكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 8 الى 10 يوليو الجاري.

وضم الوفد كلا من الدكتورة جينا الفقي؛ القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو فاروق؛ نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد حسن فحل؛ نائب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور أسامة عبدالوهاب ريس؛ رئيس ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتورة نسرين لحام؛ رئيسة شبكة التنمية الريفية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

نتائج أعمال أسبوع الابتكار الأخضر

وخلال اللقاء تم مناقشة نتائج أعمال أسبوع الابتكار الأخضر الذي تستضيفه المكتبة من خلال قطاع البحث الأكاديمى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم ومكتبة الإسكندرية.

كما تم مناقشة فرص وإمكانيات التعاون المشترك في مجالات التحول الأخضر من خلال تكاتف جهود المؤسسات المختلفة المعنية بموضوع المنتدى، وكذلك بحث فرص تنظيم مؤتمر لشباب الباحثين في هذا الصدد، وقد رحب الدكتور أحمد زايد بالأمر وأكد دعم المكتبة لتنظيمه.