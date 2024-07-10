وكيل مجلس النواب: مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات أولوية الحكومة

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لبرنامج الحكومة، إن لقاء اليوم مع أعضاء الحكومة الجديدة جاء فيه مصارحة شديدة مع أعضاء مجلس النواب وقد شمل اللقاء الأول وزير المالية ووزيرة التخطيط ووزير الاستثمار.

مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

وأوضح نائب رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لبرنامج الحكومة في حوار لـ«الوطن» أن مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات أولوية لدى الحكومة وتعظيم إمكانيات الدولة المصرية والقدرات الاقتصادية، متابعاً بأنه تم تشخيص المشكلة الاقتصادية في بداية العمل ووضع عدد من الحلول من خلال السياسات المالية والاقتصادية مع المستثمرين العرب والأجانب والمصريين وعمل دراسات في هذا الشأن لتوفير التسهيلات لهم والتشجيع على الاستثمارات في مصر في المجالات الصناعية والرزاعية والخدمية.

تشجيع الاستثمار

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتمتع بالعديد من المقومات التي تشجع على الاستثمارات منها الثروات والموقع الجغرافي المتميز والقوة البشرية الكبيرة ولكن ينقصنا الإدارة الفعالة لتلك القوى.

أضاف «أبو العينين» أننا نحتاج عرض برنامج الحكومة بتفصيل وتوضيح خريطة الطريق لهم في المجالات المختلفة وتوضيح مدى جدية الحكومة لتهيئة مناخ استثماري للقطاع الخاص وعمل مبادرات للتشجيع على الاستثمار .

وتابع أنه بمجرد زيادة الاستثمارات وتدفقها تقل الضغوطات على الحكومة ويكبر القطاع الخاص وتخفيف العبء على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة يدعو للتفاؤل ويمكن من خلاله عمل نقله نوعيه في سوق الاستثمار المصري مع تغير الأسلوب الذي نسوق به لانفسنا لتأخذ الدولة المصرية مكانتها التي تستحقها.