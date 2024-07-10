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بدء الاجتماع الأول للجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب

كتب:

ولاء نعمه الله
11:01 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

بدأت أعمال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

بدء الاجتماع الأول  للجنة مناقشة برنامج الحكومة

يحضر الاجتماع الأول وزراء شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، كما يحضر الاجتماع نحو 42 نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.