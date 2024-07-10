وكيل مجلس النواب يكشف آلية عمل اللجنة المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة

حدد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة برنامج الحكومة الضوابط التي سيتمّ بموجبها مناقشة برنامج الحكومة في حضور وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

إحالة برنامج الحكومة إلى اللجنة المكلفة بدراسته

وقال سعد الدين إنَّه سيتمّ الاستماع لبيان الوزراء 20 دقيقة لكل وزير، وكذلك الاستماع لمداخلات الأعضاء بحدود 3 دقائق لكل عضو، والاستماع لتعقيب الوزراء على الأعضاء، مشيرًا إلى أنَّه تمت إحالة بيان الحكومة إلى اللجنة لدراسته حسب المادة 126 للائحة.

اجتماعان يوميا للجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة

وأوضح وكيل أول مجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية ستعمل 10 أيام، لافتًا إلى أنَّ الوقت مضغوط، متابعًا «أعددنا جدول أعمال اللجنة بمعدل اجتماعين في اليوم حتى يوم الاثنين المقبل بما في ذلك أيام الجمعة والسبت».

واستطرد قائلًا: «الجمعة سيكون هناك اجتماع واحد، وتمّ دعوة الوزراء تباعًا لحضور الاجتماعات».