«التعليم» تهنئ أوائل الدبلومات الفنية.. وتؤكد: «من أرضنا الطيبة ينبت الصالح»

أجرى الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتصالات هاتفية مع أوائل الدبلومات الفنية بجميع المحافظات في التخصصات والنظم الفنية المختلفة، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي وحصولهم على أعلى الدرجات، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا.

«التعليم» تهنئ طلاب الدبلومات الفنية

وقال نائب وزير التعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إنني تشرفت وسعدت بالحديث الهاتفي مع أوائل الجمهورية في التخصصات والنظم الفنية المختلفة، ونقلت لهم تهاني وتمنيات الوزير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف: «واختلطت مشاعر فرحة أبنائي وبناتي بما حققوه من إنجاز بدموع الأمهات وصيحات الآباء وعبارات الحمد والشكر لله رب العالمين، إذ ينبت الصالح من أرض هذا البلد الكريم ليمسك بشعلة العمل والتقدم وينضم لشباب الوطن {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ}».