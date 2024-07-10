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هيئة الدواء تبحث آليات نفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق العالمية

كتب:

مريم الخطري
05:12 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من ممثلي الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركات والغرفة.

مناقشة مقترحات دعم التصدير

وخلال الاجتماع، تم بحث سبل دعم الشركات بما يضمن توافر المستحضرات الطبية لصالح المريض المصري، ومناقشة مقترحات دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التسجيل والرقابة وميكنتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات باستمرارية الإنتاج ورفع مستوى كفاءة المنتجات للارتقاء بمستوى صناعة الدواء في مصر، مما يحقق المنفعة للمريض المصري.

توفير دواء آمن وفعال

وأكد «الغمراوي» ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وغرفة صناعة الأدوية، لضمان توفير احتياجات المريض المصري من دواء آمن وفعال.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.