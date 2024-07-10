هيئة الدواء تناقش توسيع التعاون مع باكستان في مجال المستلزمات الطبية

استقبل الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، والدكتورة مريم رؤوف، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار، وأسد خان أفريدي، الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية بمصر.

شرح القواعد التنظيمية للأدوية

وشهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجال الدوائي كونه على رأس قائمة أولويات الجانب الباكستاني، فضلا عن شرح القواعد التنظيمية للأدوية والمستلزمات الطبية في مصر وفتح مجال التنسيق بين الجهات التنظيمية بين البلدين، فضلا عن إجراء جولة بمعامل الهيئة، تم خلالها شرح الأجهزة المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، وشرح قدرات المعامل الرقابية.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المستمر لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدا على ريادتها الإقليمية والعالمية، ودعما للجهود الوطنية الرامية لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بمصر.