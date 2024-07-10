رئيس «اتصالات النواب»: خطة الحكومة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ثرية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة يمثل أهمية كبيرة لاسيما أنه ضم المجموعة الاقتصادية، ولا يمكن إنكار أن هناك برنامجا طموحا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن حديث الوزراء خلال الاجتماع كان ثريا جدا.

مصانع للمحمول

وأشاد رئيس «اتصالات النواب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، ببرنامج الحكومة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا سيما أن البرنامج تضمَّن آليات تنفيذ للخطة متاح على أرض الواقع، لا سيما تناول محور توطين الصناعة في قطاع تكنولجيا المعلومات.

وقال إنه من المقرر خلال المرحلة المقبلة إنشاء مصانع للمحمول في مصر بمعدل مصنعين خلال الـ3 أعوام المقبلة، إلى جانب إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية، ما يدل على أن مصر تعمل على مواكبة المنظومة التكنولوجية العالمية.

خطة الدولة للنسوات المقبلة

وأشار إلى أهمية أن تواكب الأجيال المقبلة التطور التكنولوجي، لاسيما في ظل جهد الدولة لتحسين البنية الأساسية الخاصة بالقطاع التكنولوجي، ومن المستهدف خلال الـ4 سنوات المقبلة أن يكون مليون متدرب، والعمل بعد ذلك على رقمنة الدولة، والذي من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطن والقطاع التنفيذي، لاسيما أنها تسهام في القضاء على كافة أشكال الفساد.

وأوضح رئيس اتصالات النواب أن الحكومة تستهدف إنشاء مركز خدمات مصر الذي سيتم إنشاؤه في عدد كبير من المحافظات، من أجل ضم كل الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها المواطن، تكون موجودة في مكان واحد ومميكنة.