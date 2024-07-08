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وكيل «اتصالات النواب» تشيد ببيان الحكومة: ننتظر أداء عظيما

كتب:

محمد عزالدين
10:35 م | الإثنين 08 يوليو 2024
النائبة مرثا محروس

النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنّ اليوم تاريخي في عمر الدولة المصرية، إذ شهد عرض الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب.

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عزت عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري يتوقع من الحكومة الجديدة تغيرات في الأداء خلال الفترة المقبلة، فالاحتياجات كثيرة والتحديات قوية يجب أن يعترف بها الجميع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كل هذه التحديات تنعكس بشكل مباشر على حال المواطن المصري، وأمام الحكومة الجديدة مهمة صعبة جدا ستكون مجالا لإظهار وطنية هذه الحكومة وأدائها المتميز.

وواصلت: «الأسماء في التشكيل الجديد لها ثقل من خلال تواجدها في العديد من المناصب الدولية وبعض الوزارات الداخلية، ولا يمكن التعويل على أداء الماضي، ونحن في انتظار أداء أعظم في المستقبل يتناسب مع حجم التحديات الموجودة».

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