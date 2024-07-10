رئيس «خطة النواب» يكشف تفاصيل جلسة مناقشة مشروع الحكومة: الدعم الكامل للمواطن

قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجلسة الأولى من مناقشة مشروع الحكومة أمام البرلمان تطرقت إلى العديد من النقاط مع وزيرة التخطيط رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير الاستثمار الدكتور حسن الخطيب.

اللجنة البرلمانية

وأوضح «الفقي» في تصريح لـ«الوطن»، أن أعضاء اللجنة البرلمانية تناولوا استفسارات وتوصيات المواطنين التي تطالب بضرورة أن تدرك الحكومة ما يحتاجه الشعب المصري، خاصة بعد موجة تضخم الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، ولتخفيف العبء عن المواطن المصري وإعادة النظر في أسعار الخبز والسلع التموينية، ولابد أن يحصل المواطن المصري على الدعم الكامل من السلع التموينية.

وأضاف «الفقي» أن القطاع الخاص يحتاج الدعم الكامل من الدولة المصرية، خصوصًا أنه يلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد المصري، ولا سيما في رفع معدلاته حتى تتم عملية الإنتاج بشكل دائم، مؤكدًا أهمية القطاع الخاص في التصدير.

البرلمان والحكومة

كما أكد أنه سيتم التنسيق بين البرلمان والحكومة المكلفة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن رد الحكومة المصرية سيعلن بعد 5 أيام، موضحًا أنه يجري عقد اجتماعين يوميًا ما عدا الجمعة بميعاد واحد.

جدير بالذكر أنه يتم كتابة تقرير في نهاية المطاف للرد على الحكومة ومنح الثقة لها.