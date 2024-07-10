ظاهرة غريبة تظهر في السماء وتحول السحاب إلى «شكل نيران».. ما هي النفاثات الغامضة؟

حلقات من النيران، تظهر في المساء فجأة وتتشكل في صورة شجرة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لرواد السوشيال ميديا، حول تلك الظاهرة التي تعرف بـ«النفاثات العميقة» والتي يظن البعض، أنها نسيج خيالي من الطبيعة، وليس لها سبب علمي لحدوثها، وذلك غير صحيح فهناك تفسير منطقي لتلك الظاهرة، وفقًا لما أشار إليه موقع «روسيا اليوم» والتي يمكن إيضاحها في التقرير التالي..

معلومات عن ظاهرة النفاثات الغامضة

تُعد ظاهرة النفاثات الغامضة واحدة من الظواهر النادرة، التي وثقتها عدسة أحد المصورين ليكون خير شاهدًا على حدوث تلك المعجزة الطبيعية، والتي يمكن الإشارة إليها باختصار على كونها إحدى ظواهر التفريغ الكهربائي، التي تحدث أعلى السحب الرعدية، وغالبًا ما تتخذ شكلًا مدهشًا ملفت للأنظار، إذ تظهر حلقاتها بشكل يشبه الشجرة.

لكن وجب التنويه على أنها ليست شجرة عادية، بل إنها شجرة من نور يصل ارتفاعها من 70 إلى 90 كيلو مترا فوق السحب، وتستمر تلك الظاهرة في السماء من ثوان، ومن الممكن أن تطول لتسجل بضع ثوانٍ كحد أقصى.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة هي عبارة عن شقوق كبيرة من الضوء تقسم السماء، وتعمل على إطلاق كميات هائلة من الكهرباء في الغلاف الجوي المحيط، كما أنه في بعض الأحيان تنفجر تلك الحلقات النارية لتصل إلى الجزء العلوي من السحب، كما تؤثر على طبقة الستراتوسفير في الكرة الأرضية، ونظرًا لارتفاعها الكبير في أن تلك الظاهرة تحدث غالبًا بعيدًا عن أعين الناس.

رصدت تلك الظاهرة العديد من المرات كان آخرها خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى حدوثها مسبقًا خلال عاصفة أوكلاهوما عام 2018، وتم تسجيلها بواسطة نظام رسم خرائط البرق VHF قريب يسمى Lightning Mapping Array، واثنين من مواقع NCEI Next Generation Weather Radar (NEXRAD)، والأدوات الموجودة على القمر الصناعي التشغيلي الثابت بالنسبة للأرض (GOES) التابع لـ NOAA.