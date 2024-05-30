هل صيف 2024 الأكثر حرارة منذ سنوات؟.. تحذير من ظاهرة غريبة

موجات حارة شديدة باتت تسيطر على البلاد، بل تطول مدتها لأكثر من أسبوع، وسط تحذيرات قوية من انتشار بعض الأمراض، أو خروج بعض الفئات من المنازل حتى لا يتعرضون لمشكلات صحية أبرزها ارتفاع ضغط الدم، أو الإجهاد الحراري وأمراض الحكة والجفاف، حتى تساءل العديد من المواطنين، هل صيف 2024، هو الأكثر حرارة منذ سنوات؟.

هل صيف 2024 هو الأكثر حرارة منذ سنوات؟

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طبيعة فصل الصيف هذا العام حارة؛ بسبب طول وتكرار الموجات الحارة: «على الأغلب فصل الصيف الجاي هيكون أعلى كمان، بسبب التغيرات المناخية»

وعن كون هذا العام 2024، هو الأشد حرارة، أوضحت أنه لا توجد مؤشرات علمية لهذا الأمر حتى الآن، حتى يمكن التنبوء به.

تحذير من ظاهرة غريبة.. ما هي «التحام الموجات»؟

وحذرت الدكتورة منار غانم، من ظاهرة «التحام الموجات» وهي حدوث أكثر من موجة حارة، تسبب ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة، شكل متصل: «الموجة للأسف طبيعية بتكون 3 أيام، ولكن الصيف ده بتستمر لأكثر من أسبوع وده بسبب التحام الموجات، اللي حصل نتيجة التغيرات المناخية».

ظاهرة اللا نينا تسيطر على الأجواء

بحسب ما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، فإن العالم متأثر منذ عام بظاهرة النينو، التي يعقبها على الفور ظاهرة اللا نينا.

وأكدت «غانم» أن البلاد على موعد مع ظاهرة اللا نينا، التي تعمل على اعتدال الأجواء، والتي تعقب ظاهرة النينو بعدما سيطرت على الشتاء الماضي، مؤكدة أنها عادًة تحدث عند المحيطات، وإنها ترتبط فقط بالـ«نينو» التي تحدث كل عامين أو كل 7 أعوام.