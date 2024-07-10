رئيس مركز ديرمواس يستعرض جاهزية الحملة الميكانيكية في نزلة البدرمان

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا رؤساء المراكز بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كل القطاعات الخدمية، وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس مركز ديرمواس يتفقد الحملة الميكانيكية

قام الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس بجولة تفقدية للحملة الميكانيكية بقرية نزلة البدرمان وذلك للوقوف على مدى جاهزية المعدات للمشاركة في كافة الأعمال المنوطة بها، وذلك حفاظاً على المال العام للدولة.

متابعة أقسام التنظيم والموارد البشرية

كما تفقد رئيس مركز ديرمواس رجب قياتي ديوان الوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان لمتابعة سير العمل بها والتأكد من انضباط العاملين والقيام بواجبهم الوظيفي حسب مقتضى القانون، حيث تفقد أقسام التنظيم و الموارد البشرية والشئون الإدارية والمخازن.

ومن جانبه، وجه رئيس المركز بحسن إدارة موارد الدولة والحفاظ على المال العام، وتكثيف الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.