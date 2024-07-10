محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على القطاعات الخدمية: نتصدى بقوة لاحتكار السلع

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة تفتيشية مكبرة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة الحالة العامة بالشوارع، وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لإحكام الرقابة وعودة الانضباط، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام.

محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية والأسواق

استهل المحافظ جولته، بتفقد عدد من المخابز البلدية بأحياء المدينة، للوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم والتأكد من مواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للقرارات الصادرة في ذلك الصدد من وزارة التموين، مُشيراً إلى أن المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة رغيف الخبز المنتج، ومؤكداً استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها من خلال أجهزة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

كما تابع المحافظ جولته بزيارة عدد من السلاسل التجارية المختلفة، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المُقررة، ووضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للمواطنين، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة؛ لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

أكد اللواء «كدواني» التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً بضرورة التعاون والتنسيق التام بين طل الأجهزة التنفيذية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، علاوة على رصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً استمرار متابعته الشخصية لهذا الملف.

محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين

وألتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين للاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة ومعرفة مطالبهم وشكواهم، التي تنوعت ما بين «عدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة للتاكسيات داخل المدينة ـ صرف معاش تكافل وكرامة ـ مستوى النظافة ببعض المناطق ـ التموين ـ ضعف مياه الشرب»، مكلفاً الجهات المعنية كل في نطاقه بدراسة تلك الشكاوى وإيجاد آليات وحلول لها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة.

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولي التفتيش المالي والإداري، مباحث التموين.