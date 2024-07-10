رئيس «المعاهد الأزهرية»: امتحان اللغة الفرنسية من المنهج والأسئلة متدرجة

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنتي فتيات منيا القمح، وبنين منيا القمح للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء.

متابعة تقارير غرفة العمليات المركزية

كما تفقد فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، لجنتي بنين وفتيات شبراخيت بمنطقة البحيرة الأزهرية، بينما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخدمات، لجنة بنين مسير، ولجنة بنين كفر الشيخ ولجنة فتيات كفر الشيخ النموذجي، كما توجه فضيلته إلى مستشفى النخبة للاطمئنان على الطالبة هاجر إبراهيم ناصف، والتي كانت قد تعرضت لحادث قطار، وذلك للوقوف على متطلباتها وحالتها الصحية.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تابع تقارير غرفة العمليات المركزية بشأن سير أعمال الامتحانات باللجان في مادة اللغة الفرنسية، للوقوف على ردود أفعال الطلاب حول الامتحان، مؤكدًا أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي المقرر خلال العام الدراسي، ووفق النماذج التجريبية الاسترشادية التي سبق وتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية، مشيرًا أن أسئلة الامتحان تدرجت ما بين السهولة والصعوبة بما يتناسب مع مختلف مستويات الطلاب، وبما يساعد على قياس الفهم والاستيعاب بشكل شامل وعادل.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.