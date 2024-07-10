رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الكيمياء في الشرقية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة بنين منيا القمح بمنطقة الشرقية الأزهرية، يرافقه إبراهيم صديق، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

التحقق من الانضباط والالتزام

وأكد عبدالغني على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

أداء مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمي

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء، وبسؤال الطالب داخل اللجان أكدوا أن الامتحان مطابقًا.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبًا، و27 ألفا و927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفا و169 طالبًا، و36 ألفا و977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.