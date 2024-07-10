رئيس «مياه المنيا»: تأهيل محطات أبوقرقاص للحصول على شهادة «TSM»

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا محطة مياه المطاهرة المرشحة بطاقة انتاجية 1200 ل/ ث بالمرحلة الأولى، وجاري العمل بالمرحلة الثانية بطاقة تصميمية 1200 ل/ ث ليكون اجمالي الطاقة التصميمية 2400 ل/ ث، والتي تغذي مركز ومدينة ابو قرقاص وتعد من اكبر المحطات علي مستوى الجمهورية.

سرعة تنفيذ حلول للمناطق التي تعانى من ضعف المياه

وأكد رئيس «مياه المنيا» ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة من خلال أخذ العينات، وتحليلها على مدار 24 ساعة، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والعمل على إنهاء الأعطال في أسرع وقت، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه.

تأهيل المحطات للحصول على شهادة «TSM»

وأوضح رئيس مياه المنيا ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات ضمن خطة زمنية محددة، وكذلك صيانة المعدات والآلات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، مؤكدا أن المتابعة تتم لتأهيل المحطات للحصول على شهادة «TSM» وتجديدها.