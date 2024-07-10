أمل غربي تطرح أغنية «لابأس» باللهجة التونسية (فيديو)

طرحت المطربة التونسية أمل غربي أغنية جديدة باللهجة التونسية بعنوان «لابأس»، وذلك عبر المنصات المختلفة، وهي من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري.

تفاصيل كليب «لا بأس»

وكشفت أمل غربي، في بيان، أنها صورت الأغنية في دبي تحت إدارة المخرج ساري منير، حيث ظهرت بـ4 «لوكات» مختلفة خلال الكليب، مشيرة إلى أنها تعاونت مع خبيرة الأزياء نبيلة جاد الله التي أظهرتها بشكل جديد ومختلف.

كلمات أغنية «لا بأس» للمطربة أمل غربي

وتقول كلمات الأغنية:

لابأس خلوني في حالي لابأس

بلا حب بلا وجع راس

مليت كثر الأسئلة

وين رحتي وين باغي تروح

كل يوم نفس المشكلة

مالغيره طلعت الروح

كل شي حلو في الأول

حلوة الدنيا وعال العال

في لحظة كل شي يتحول

سبحان مغير الأحوال.