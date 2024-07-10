لحظة وفاة حارس مرمى أثناء مباراة في اليمن.. رحل بعد 10 دقائق من السقوط

مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط حارس مرمى على الأرض، قبل وفاته بدقائق قليلة، ما أثار حالة من الحزن الشديد، إذ شهدت إحدى البطولات الودية، الموجودة بمدينة الخوخة اليمنية، واقعة صادمة لحارس مرمى فريق الرشيد، بعد اصطدامه بمهاجم فريق الأهلي المني، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الحارس إبراهيم عمر إدريس سقط مصابًا على الأرض في الدقيقة 20 من المباراة، على ملعب نادي الوفاق في بطولة شهداء الساحل العربي، ليفقد الحارس التابع لدولة إرتيريا الوعي، وينتقل سريعا إلى أحد المراكز الطبية التابعة لمدينة الخوخة، وفارق الحياة بعد مغادرة الملعب بـ 10 دقائق فقط.

الحكم يقرر إلغاء المباراة

حكم المباراة فور معرفته بوفاة اللاعب، ألغى المباراة وسط حالة من الحزن الشديد بين الفريقين، وظهر في الفيديو خروج حارس المرمى من أجل محاولة اللحاق بالكرة، ونجح بالفعل في التصدي إليها بعد أن أدركها المهاجم وسددها، قبل أن يندفع الحارس ويصطدم بالمهاجم.

الحارس الراحل لم يسقط على الأرض مباشرة، بل نهض مرة أخرى بعد الارتطام بالمهاجم، قبل أن يسقط ممسكا رأسه وينتقل إلى المركز الطبي ويفارق الحياة هنا.

بيان اللجنة المنظمة للبطولة

أصدرت اللجنة المنظمة للبطولة، أصدرت بياناً لتنعى وفاة حارس المرمى إبراهيم عمر، وتوقف البطولة إلى أجلٍ غير مُسمى، فضلًا عن توقف أي نشاط رياضي في مدينة الخوخة لمدة 3 أيام.