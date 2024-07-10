يوسف من أوائل الدبلومات: حلم سنين واتحقق.. وبخطط لدراسة التصنيع الدوائي

أجواء من الفرحة والاحتفال يعيشها الطالب يوسف أبو اليزيد مع أسرته بعد إعلان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اسمه ضمن أوائل شهادات الدبلومات الفنية 2024، ليشعر بذلك أن حلمه الذي خطط له منذ عدة أعوام بات واقعًا أمام عينيه.

خطة محكمة لاستذكار الدروس

«كان هدفي من أول ما دخلت الدبلوم إني أكون من الأوائل وأرفع راس عيلتي»، حسبما أكده أبو اليزيد ابن محافظة القاهرة، لـ«الوطن»، إذ بمجرد التحاقه بمدرسة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وضع خطة للاستذكار والإلمام بدروسه أولا بأول بما سمح له بتحقيق التفوق والنجاح بالحصول على مجموع 99.08%: «كنت متوقع أجيب مجموع عالي بس مش لدرجة أكون الأول.. فرحان جدًا أن ربنا كرمني وشوفت نتيجة تعبي».

حلم دراسة التصنيع الدوائي

يطمح الطالب أبو اليزيد الالتحاق بكلية التصنيع الدوائي التي ستسمح له باستكمال دراسته التي بدأها في مجال تكنولوجيا الصناعات الحيوية بمدرسته الفنية: «حلمي أدرس الصناعات الدوائية وأكمل نجاح وتفوق في الجامعة».

يشار إلى أن عدد أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، واتسمت النتيجة بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).