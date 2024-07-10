بتكلفة 52 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد رصف الطريق الدائري بمنيا القمح

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كيلومتر مزدوج وبتكلفة إجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك للربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها للمساهمة في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

الانتهاء من أعمال الردم وفرد السن والأسفلت

استمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الردم وفرد السن والأسفلت الرابطة وإنشاء حوائط سانده من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1863 مترا، وجارٍ استكمال الأعمال بالطريق والمكون من حارتين بعرض 11 مترا بكل اتجاه، كما تم الانتهاء من تأسيس مسافة 760 مترا من الطريق ووضع طبقات الأساس والسن تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتهيئته أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

تذليل كل العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بتذليل كل العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لاستكمال تنفيذ المشروع وإنهائه طبقاً للجدول الزمني المحدد وتحقيق الفائدة منه.

أكد محافظ الشرقية أهمية تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطرق والنقل لتحسين البنية التحتية وتنشيط حركة التجارة الداخلية بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الدخل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لرفع ناتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.