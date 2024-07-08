محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف بمركز ومدينة أبو النمرس

أجري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية للوقوف على أعمال رصف وتطوير طريق 6 أكتوبر بمركز ومدينة أبو النمرس، بطول 2 كيلو متر ومتوسط عرض 15 مترا، بداية من أول طريق مصر أسيوط حتى المريوطية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية للتيسير عليهم.

توفير سيارة كنس إلي للمحاور المرورية

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بضرورة تكثيف أعمال النظافة، ودراسة توفير سيارة كنس إلى المحاور المرورية والطرق الرئيسية، مع تخصيص العمالة للشوارع الداخلية، وذلك للارتقاء بمستوي النظافة.

وشدد على ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الكهرباء، وتطبيق مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، وفقاً للضوابط التي حددتها الدولة.

توفير حرم آمن على مزلقانات السكة الحديد

عاين محافظ الجيزة المُخطط العام لكوبري السيارات الجاري تنفيذه أعلى مزلقان أبو النمرس لمُتابعة الموقف التنفيذي لتوفير حرم آمن على مزلقنات السكة الحديد للحد من الحوادث، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق معايير السلامة والأمان.

وطالب محافظ الجيزة من الشركة المُنفذة ضرورة دراسة تركيب مصاعد كهربائية لكوبري المشاة المقام بجوار مزلقان السكة الحديد للتسهيل على المواطنين، خاصة كبار السن، خلال عبورهم الطريق في حرم آمن، مع حص مزلقانات السكة الحديد العشوائية داخل المحافظة لدراسة مدى وضع رؤية حضارية لها بالتنسيق مع الوزرات المعنية.

مُعاينة رشاح نزلة الأشطر

واستجاب محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية لمطالب عدد من المواطنين بشأن مُعاينة رشاح نزلة الأشطر«مصرف ترسا»، الذي وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظا على آمن وسلامة المواطنين.

واستمع المحافظ لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم بشأن رفع كفاءة مدرستي الأمام ومحمود فوزي، ومركز شباب أبو مسلم، وكلف المختصين بضرورة المعاينة ووضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن، لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ومسؤولي الشركة المنفذة.