«حرب كراسي» بين مشجعي هولندا وإنجلترا قبل موقعة نصف نهائي اليورو (فيديو)

تنطلق مباراة هولندا وإنجلترا، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عند الساعة العاشرة مساء اليوم، من أجل تحديد الطرف الثاني في نهائي البطولة، بعد تأهل منتخب إسبانيا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على منتخب فرنسا.

وقبل بداية المباراة، وفي أثناء وجود الجماهير الهولندية والإنجليزية بشوارع مدينة دورتموند في ألمانيا المستضيفة للبطولة، قام بعض المشجعين الهولنديين بالاعتداء على مجموعة من مشجعي إنجلترا.

وظهر في مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من مشجعي هولندا بإلقاء الكراسي والمقاعد خارج مقهى محلي، يجلس عليه مشجعو إنجلترا، ما أجبر بعضهم على مغادرة المكان فورا.

محاولة حماية المقهى من شغب الجماهير

سكان مدينة دورتموند حاولوا حماية المقهى، بينما تعرض المشجعون الذين اختاروا الخروج والمشاركة في المشاجرة لهجوم من جانب المشجعين الهولنديين، وفق ما نقلته «ديلي ميل» البريطانية.

وقام المشجعون أيضًا بتبادل إلقاء الزجاجات واللكمات قبل المباراة، ليتحول المشهد إلى حالة من الفوضى.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans... ???????????????????????? pic.twitter.com/jPoH4vCmOg — Football Fights (@footbalIfights) July 10, 2024

مشجعو فينورد يهاجمون جمهور منتخب إنجلترا

أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن المشجعين الهولنديين الذين تورطوا في الهجوم على مشجعي إنجلترا، ينتمون إلى فريق فينورد الناشط في الدوري الهولندي الممتاز.