«الكينج» يبدأ فعاليات مهرجان العلمين.. حفلات وعروض مسرحية ورياضية ترسم دورة استثنائية

تتجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مدينة العلمين الساحرة على شاطئ البحر المتوسط، لإعلان انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الحدث الترفيهى الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف والمقرر أن يستمر على مدار 50 يوماً متواصلة، ويقدم المهرجان لجمهوره تجربة ترفيهية سياحية فنية رياضية متكاملة تحت شعار «العالم علمين» خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، والتى ستشهد أحداثاً مميزة للمرة الأولى بداية من تقديم 5 مهرجانات متنوعة تحت مظلة المهرجان الكبرى، إلى جانب العروض المسرحية التى تعرض للمرة الأولى، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية والترفيهية المتنوعة، وإطلاق مهرجان متخصص للطفل، وغيرها من الفعاليات التى تضعنا أمام دورة استثنائية أكثر اختلافاً وتميزاً.

تبدأ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين بحلقة استثنائية من برنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على المسرح وسط الجمهور، وتستضيف خلاله الفنان مدحت صالح فى حفل بعنوان موسيقى المقامات فى تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويقدم «صالح»، مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، بالإضافة إلى عدد من أشهر أغنيات رموز الغناء العربى، على المسرح الرومانى بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

ويقدم الفنان محمد منير، حفل الافتتاح غداً، الذى سيشمل العديد من المفاجآت التى يحضّرها «الكينج» لجمهوره، وقال «منير» إنه متشوق لمقابلة جمهور مهرجان العلمين المحبب لقلبه، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحفل سيشهد عدداً من المفاجآت، إلى جانب فقرة رقص فلسطينية، ويدعم المهرجان القضية الفلسطينية خلال فعالياته والقرارات السابقة التى أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بداية من تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى رفع العلم الفلسطينى إلى جانب المصرى فى الفعاليات.

وبجانب «الكينج»، يتسع جدول الحفلات الغنائية فى مهرجان العلمين ليشهد مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الفن والموسيقى فى مصر والعالم العربى، منهم: عمرو دياب، هانى شاكر، كاظم الساهر، الموسيقار عمر خيرت، ديانا حداد، رامى جمال، سعاد ماسى، حمزة نمرة، وفريق مسار إجبارى وكايروكى، بالإضافة إلى مؤدى الراب «ويجز».

وتشهد المهرجانات حلقات استثنائية من البرامج التليفزيونية المحببة والشهيرة للجمهور، حيث تقدم الفنانة إسعاد يونس فى برنامجها «صاحبة السعادة» حلقة على المسرح الرومانى من العلمين، بينما يقدم لؤى وكارمن سليمان لأول مرة أغانى عمار الشريعى بشكل أوركسترالى كامل بقيادة المايسترو نادر عباسى، من خلال أوركسترا تضم 92 عازفاً، بينما يذيع الإعلامى شريف مدكور حلقة من برنامج «4 شارع شريف»، وتشهد فقرة غنائية لفريق «طبلة الست» الذى يقدم مجموعة من الأغانى الفلكلورية، بالإضافة إلى باند فؤاد ومنيب، الذى يقدم أشكالاً مختلفة من الموسيقى بين النغمات الشرقية والغربية.

ومن الموسيقى إلى المسرح، تشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين مجموعة متنوعة ومختلفة من الأعمال المسرحية المميزة، منها 4 عروض مسرحية بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، وهى مسرحية «السندباد» بطولة كريم عبدالعزيز ونيللى كريم ومصطفى خاطر وشيماء سيف وبيومى فؤاد إلى جانب عدد من نجوم الكوميديا، وتحمل توقيع المخرج أحمد الجندى، ومسرحية «التليفزيون» التى تجمع حسن الرداد وإيمى سمير غانم للمرة الأولى على خشبة المسرح، بالإضافة إلى مسرحية «عملوها إزاى؟» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وعائشة بن أحمد وسليمان عيد، والمسرحية الغنائية «حبيبتى من تكون»، التى تقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل عبدالحليم حافظ. وتتسع قائمة العروض المسرحية المشاركة للمرة الأولى فى العلمين لتشمل: «فيلم رومانسى»، «الستات عايزة إيه؟»، «حدوتة بعد النوم»، «الشهرة»، «بولاك روج»، بالإضافة إلى «دكان الأحلام».

وعلى هامش فعاليات مهرجان العلمين، تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «نبتة» لمحتوى الطفل الذى يترأسه الفنان أحمد أمين، ويتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات المختلفة المهتمة بالطفل جنباً إلى جنب مع الاهتمام بصناع محتوى الأطفال، من بينها برنامج «نبتة برينور» الذى يشجع العقول الشابة على استكشاف روحهم ريادية الأعمال، حيث يجمع بين مهارات الأعمال العملية والتعبير الفنى، ويعرض معرض الفن المصاحب مشروعاتهم الإبداعية، بجانب ورش عمل السرد القصصى، وهى الجلسات التى جرى تصميمها من أجل تنشيط خيال الأطفال وتعزيز مهارات الاستماع والفهم من خلال قصص مشوقة وتمارين إبداعية.

وتعد الفنانة دنيا سمير غانم من مفاجآت مهرجان العلمين، حيث من المقرر أن تقدم عرضاً مسرحياً وموسيقياً على هامش فعاليات المهرجان، إلى جانب العديد من الأنشطة الموجهة للعائلات لتسلية وتثقيف الحضور من جميع الأعمار. من الألعاب التفاعلية والحرف اليدوية إلى الجلسات التعليمية والعروض الفنية، سيكون الجمهور على موعد مع فعاليات مليئة بالإثارة والمرح لكل أفراد العائلة للمشاركة والاستمتاع بها.

لا تقتصر فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية على الأحداث الغنائية أو المسرحية أو المهتمة بالطفل والعائلة، بل تتيح للجمهور تجربة مختلفة من خلال عدد من المهرجانات تحت مظلة المهرجان الكبرى، منها مهرجان الطعام الذى يتضمن العديد من الفعاليات كمهرجان تذوق الطعام العالمى، لفتح باب للالتقاء بين الطهاة من مختلف الخلفيات، أما مهرجان الرياضة فيحظى باهتمام كبير لدى قطاع كبير من الجمهور الذى يضم العديد من الفعاليات منها ألعاب الطيران الشراعى، وألعاب فنون القتال ورياضة السيارات، والرياضات المائية، فضلاً عن مهرجان الترفيه الذى يضم عروض أزياء وغيرها من الفعاليات.