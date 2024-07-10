ناقد فني: محمد منير أفضل من يقدّم الحفل الأول لمهرجان العلمين

قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إنّ محمد منير أفضل من يقدم الحفل الأول لمهرجان العلمين، نظرًا لارتباطه بكل الأجيال كونه الصوت الأهم في التعبير عن مشاعرنا جميعًا، وتجديده المستمر لنفسه.

وأشار «الكيلاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC» إلى أن تنوع أذواق الجمهور ما بين الكلاسيكي، والبهجة، والراب، والشعبي دفع لاختيار مجموعة من المطربين للمشاركة في المهرجان، مثل كاظم الساهر، وعمرو دياب، وديانا حداد، مؤكدًا أن الجمهور سيستمتع بالعروض، وهو ما يظهر من خلال الترتيبات التي تتم على أكمل وجه.

زيادة عدد الزائرين في المهرجان السابق

وأضاف أن منطقة العلمين تُعَدّ وجهة سياحية مبهجة، وأن المهرجان يهدف إلى الترويج لمصر سياحيًا، ويساعد في جذب الاستثمارات الضخمة لشواطئ العلمين، كما توجد مناطق سكنية وخدمية تخدم العلمين، مشيرًا إلى أن العام السابق لم يشهد ترويجًا كافيًا للمهرجان، ورغم ذلك كانت المدينة مليئة بالسياح والجماهير.

الترويج للعلمين عبر مختلف القنوات

وتابع: «مهرجان هذا العام مليء بالدعاية والترويج من خلال الشركة المتحدة أو من خلال قنوات أخرى مختلفة سواء مصرية أو عربية، مما يزيد من عدد الزائرين، لذلك من الممكن ألا تستطيع المدينة استيعاب هذا الازدحام، نظرًا لأن عدد الغرف الفندقية مازال قليلًا».