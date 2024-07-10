موعد حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين الجديدة 2024 (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، الذي يحظى باهتمام بالغ بعد الكشف عن عديد المفاجآت خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

تفاصيل حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين

تحيي المطربة ماجدة الرومي حفلا غنائيًا ضخما، خلال فعاليات حفلات مهرجان العلمين، يوم 19 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم برنامجًا مميزًا للحفل، وباقة من أغانيها.

فعاليات مهرجان العلمين 2024

ويشهد مهرجان العلمين 2024 عديد الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين الفنية والثقافية والرياضية والخاصة بالمرأة والطفل، وغيرها من المفاجآت، إلى جانب خريطة متكاملة لأهم نجوم الغناء في الوطن العربي سيكونون على موعد مع الجمهور في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.