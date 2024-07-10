بعد المشط والكرافتة.. الأظافر الذهبية أحدث تقاليع المعدن الأصفر

منذ فترة وأخرى، يشهد المعدن الأصفر تقاليع جديدة ربما تكون مدهشة للكثيرين، لأن لا أحد يتوقعها في يوم من الأيام، ففي الفترة الماضية ظهرت بعض التقاليع الغربية من الذهب، منها تصميم المشط والكرافتة والحذاء وأيضا الفستان المصنوع بالكامل من الذهب، وحينها أبهر الجميع ليظن البعض أنه غير حقيقي، وليعود الأمر مجددا بظهور تصميم حديث للمعدن الأصفر وهو أظافر مصنوعة من الذهب.

تداولت إحدى محلات الصاغة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصميما لأظافر مصنوعة من الذهب، فهي من عيار 18 جراما، كما أنها تحتوي على مادة لاصقة متينة للغاية لبقائها لأكبر فترة في الأصابع، فهي يتم استخدامها في المناسبات المختلفة.

التفاعل مع الأظافر المصنوعة من الذهب

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصميم الأظافر المصنوعة من الذهب، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «تحفة جدا»، «يا ترى دي سعرها كام»، وغيرها من التعليقات.

آخر تقاليع المعدن الأصفر

لم تكن تلك المرة الأولى التي يندهش فيها الأشخاص من تصاميم الذهب غير المألوفة، حيث هناك العديد من التقاليع التي تحمل نوعا من الغرابة، وظهرت داخل معرض نيبو للذهب، كانت منها نظارة شمس بسماعتها من الذهب، إذ تحتوي على 31 جراما من عيار 18، وتصلح للرجال والسيدات وتكون متاحة لبيع وأيضا تصنيع مشط مصنوع من ذهب عيار 18 وزنه 130 جراما.

وجد المعرض أيضا مصحفا مصنوعا من الذهب يمكن استخدامه في الهدايا وسبيكة ذهبية وزنها 12 كيلو ونصف، وهي أول سبيكة ذهب في العالم وسعرها يصل لـ 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشط المصنوع من الذهب وأيضا الكرافتة.