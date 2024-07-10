«السياحة»: غلق متحف الحضارة لمدة 5 ساعات لأعمال الصيانة السبت المقبل

أعلنت وزارة السياحة والآثار غلق المتحف القومي للحضارة المصرية بصفة مؤقتة يوم السبت المقبل الموافق 13 يوليو 2024، ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، نظرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية، مشيرة إلى إعادة فتحه مرة أخرى أمام الزائرين بعد ذلك الوقت في نفس اليوم بشكل كامل، خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف.

101 عام على رحيل الموسيقار سيد درويش

ونظم المتحف المصري للحضارة هذا الأسبوع حفلًا غنائيًا موسيقيًا بمناسبة مرور 101 عام على رحيل الموسيقار سيد درويش، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء المتحف ومجموعة غطاطي للإطارات والبطاريات.

كما نظم المتحف هذا الأسبوع احتفالية مرور 100 عام على أولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم، بفعالية فنية تراثية ثقافية مميزة تحت عنوان «كوكب الشرق.. 100 سنة من تراثنا الفني».

الاحتفاء بالتراث الفني المصري

وأعلن المتحف القومي للحضارة المصرية، أن تنظيم المتحف لتلك الفعاليات يأتي في إطار حرص المتحف علي الاحتفاء بالتراث الفني المصري.