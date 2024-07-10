«المتحدة» تطلق قناة «u live» لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.. «استمتع وانت في مكانك»

منحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ميزة كبيرة لمحبي الفن والثقافة والرياضة، وذلك بإطلاقها قناة مخصصة لعرض فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث أعلنت الشركة إطلاق «المتحدة لايف U LIVE»، اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان «العالم علمين 2024».

وانطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى نهاية المهرجان في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتقدم القناة تغطية حية على مدار الساعة للفعاليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء على الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.