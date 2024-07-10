سر ظهور الراحل أحمد رفعت بقميص فريق إسباني.. «سنتذكرك للأبد»

منذ ساعات قليلة، نشر أحد أندية القمة بالدوري الإسباني، صورة اللاعب الراحل أحمد رفعت، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقين عليها: «اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت بقميص إشبيلية في عام 2013.. إشبيلية ستتذكرك للأبد»، فما سر الصورة التي ظهرت منذ دقائق.

عام 2013، كان أحمد رفعت ضمن نجوم المنتخب المصري، الذي نجح بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، وكان «رفعت» ضمن أبرز المواهب الشابة التي لمعت في تلك الفترة، ما جعله يذهب إلى نادي إشبيلية، من أجل قضاء فترة معايشة مع الفريق الأندلسي.

تاريخ التقاط صورة أحمد رفعت

الصورة التي نشرها نادي إشبيلية الإسباني، يرجع تاريخها لحوالي 11 سنوات، عندما قضى أحمد رفعت فترتي معايشة في أوروبا، إحداهما في إسبانيا مع نادي إشبيلية، وأخرى بسويسرا مع نادي بازل.

وكان أحمد رفعت على بعد تفاصيل بسيطة من الاحتراف في إسبانيا، لكن مغالاة نادي إنبي وقتها كانت سبب فشل الصفقة، ليبدأ اللاعب رحلة داخل أندية الدوري المصري الممتاز، أبرزها مع نادي الزمالك المصري.

إشبيلية ينعى أحمد رفعت

ونعى نادي إشبيلية الإسباني، اللاعب أحمد رفعت قائلاً: «ببالغ الحزن والأسى، وافتنا أنباء وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، خالص التعازي من الجميع في إشبيلية لعائلة الفقيد ولجماهير كرة القدم المصرية وجميع محبي الفقيد.. سنظل نتذكرك».