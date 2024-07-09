سائق مصري يؤدي عمرة على روح أحمد رفعت: رحل الخلوق

رحل أحمد رفعت نجم نادي مودرن سبورت، لكنه ظل حاضرا في قلوب المصريين، سواء من محبي كرة القدم أو غيرهم، رُفع اسمه في مدرجات الملاعب، وطُبعت صورته على قمصان اللاعبين، الكل عبر عن حبه على طريقته الخاصة، حتى أثناء وجود شاب مصري من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يدعى محمد سعيد، داخل الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، أدى مناسك العمرة على روح ابن قرية أبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

نشر الشاب صورته داخل الأراضي المقدسة، رافعا لافتة بيضاء عليها، مرتديا ملابس الإحرام، ونشرها عبر صفحته بموقع فيسبوك معلقا: «لبيك اللهم لبيك.. عمرة عن المحترم كابتن أحمد رفعت خالصة لله، وربنا يرحمه ويجعلها في ميزان حسناته».

سبب قيام الشاب بأداء العمرة على روح اللاعب

«الكابتن أحمد رفعت كان إنسان محترم وخلوق، وأنا كنت بحبه وزعلت عليه»، هكذا تحدث «محمد» لـ«الوطن»، عن سبب قيامه بأداء مناسك العمرة للراحل أحمد رفعت، مشيرًا إلى حالة الحزن الشديدة التي شعر بها، فور سماعه نبأ وفاته.

التأثر بواقعة سقوط أحمد رفعت

يروي «سعيد» الذي يعمل كسائق حجاج في الحرم المكي، أنه تابع واقعة سقوط أحمد رفعت، وانتابته السعادة حين تحسنت حالته الصحية، وخرج في مقطع فيديو قصير يوجه كلماته ناحية جمهوره، ويطمئنهم على صحته، مضيفا: «كنت شفت الواقعة في الماتش، وشوفته تاني لما صحته اتحسنت وكنت مبسوط إن ربنا شفاه، ولما عرفت بخبر وفاته زعلت جدا فقررت أعمل عمره، دي أقل شيء الواحد بيقدمه لإنسان محترم زي كابتن أحمد رفعت الله يرحمه».

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت، قد رحل يوم السبت الماضي، بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري 11 مارس، لكن تحسنت حالته الصحية بعد وجوده داخل العناية المركزة لمدة شهر، قبل أن تعود الأزمة مرة أخرى وتنهي حياته.