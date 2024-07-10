أسامة كمال: «في ناس بتحاول تكسب بُنط في قصة أحمد رفعت»

علق الإعلامي أسامة كمال، على رحيل اللاعب أحمد رفعت، موضحًا أن هناك من يحاول «كسب بنط» من أزمة وفاة اللاعب، متابعًا: «الكابتن أحمد حسن مقدم برنامج الكابتن على شاشة دي إم سي كان على وجه تأثير وفاة رفعت.. مكانش بيمثل، لكن هناك من يحاول كسب البنط على حساب شاب رحل عن عالمنا».

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه من من الصعب أن يأكل شخص لحم أخيه ميتا، ويحاول أن يحصد مكاسب على حساب أزمة شاب توفي نتيجة أزمة صحية تعرض لها في مارس الماضي.

وتابع أن هناك محاولة لاصطناع الأدوار البطولية، وهناك مبادئ وأسس يجب اتباعها، ولا بد أن يكون هناك حرمة لمثل هذه الأمور، مضيفًا «كثيرون دخلوا على الخط في أزمة اللاعب أحمد رفعت منذ وفاته حتى الآن من أجل حصد المكاسب.. ومن يتق الله يجعل له مخرجًا».