وزير العمل: منح مالية للعمالة غير المنتظمة في حالات الزواج والعلاج والأعياد

قال وزير العمل، محمد جبران، إنه منذ اليوم الثاني لتوليه الحقيبة الوزارية، جرى نشر لجان في الميادين لحصر العمالة وأعدادهم في أماكن تجمعهم، موضحًا: «بدأنا بالقاهرة الكبرى، ونسعى لتوفيق أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم، ونعمل على إيجاد مكان لائق لهم، تبنينا توجهًا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لبناء مظلات في الشوارع تحمي العمال في أماكن تجمعهم من حر الشمس والمطر وكافة تقلبات الطقس».

وتابع «جبران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامي محمد الباز، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»: «الحملات بدأت بالفعل منذ 3 أيام، ونعمل وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الذي وجه منذ الاجتماع الأول للحكومة بضرورة تواجد الوزارات الخدمية مع الشعب المصري، ونؤدي دورنا المنوط بنا، ونحن تحت أمر الشعب المصري».

منح للعمالة غير المنتظمة

وأكد: «لدينا خطط تدريب وتثقيف وتشغيل في الداخل والخارج سيتم إطلاقها وتنفيذها على أرض الواقع قريبًا، كما أن هناك وثيقة تأمين جماعي وضعت للعمالة غير المنتظمة، وتشمل مبلغ تعويضي يُصرف لأسرة العامل بقيمة 200 ألف جنيه في حالة الوفاة، و200 ألف جنيه في حالة العجز الكلي، ووثيقة بقيمة 20 ألف جنيه في حالة احتياج العامل للعلاج، أي تتحمل الدولة نفقات العلاج في هذه الحالة، وأخرى لتحمل الأجهزة الطبية بقيمة 10 آلاف للمؤمن عليه بالإضافة إلى منح في حالة إجراء عمليات جراحية بقيمة 5 آلاف جنيه، أما في حالات الوفاة من الدرجة الأولى يتم صرف ألفي جنيه، وكذلك بالنسبة لحالات الزواج والولادة وخلافه، وفي الأعياد يتم صرف منح بقيمة 500 جنيه وندرس زيادتها إلى 1500 جنيه».

كما كشف أن منحة مواجهة الحوادث الموجودة بقيمة 200 ألف في حالة الوفاة، وجرى تطوير الوثيقة لتستوعب حالات العجز وغيرها، واعدًا الشعب المصري أن يكون على قدر المسؤولية.